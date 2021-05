Playoff Serie B | Brescia ko | sarà Monza Cittadella in semifinale

Advertising

OA_Sport : Basket: è 1-0 per la Virtus Bologna contro Treviso - zazoomblog : Serie B il Cittadella vola in semifinale playoff: 1 - 0 al Brescia - #Serie #Cittadella #semifinale - Dalla_SerieA : Il Cittadella in semifinale - - sportface2016 : #Basket , #PlayoffSerieA1 #VirtusBologna conquista la gara-1 dei quarti di finale, #Treviso battuto 91-72 - Mediagol : #SerieB, #Cittadella-#Brescia 1-0: i veneti si prendono le semifinali playoff, Rondinelle k.o. -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

Il Cittadella batte il Brescia per 1 - 0 e raggiunge il Monza alle semifinali. Agli uomini di Venturato basta un gol di Proia nel primo tempo per avere la meglio di un Brescia apparso scarico, forse svuotato dalla bella cavalcata degli ultimi mesi (con Clotet, arrivato ...Mentre Empoli e Salernitana festeggiano la promozione inA, ci sono altre sei squadre che da stasera iniziano un altro campionato. Quattro in campo ...negli ultimi due campionati ine ...Playoff: regolamento e programma. Il Cittadella contro il Monza, stasera Venezia-Chievo per la sfida al LecceDopo le promozioni in Serie A di Empoli e Salernitana, inizia un mini campionato per 6 squa ...La prima sfida ‘ad eliminazione diretta’ del campionato cadetto vede cadere la squadra bresciana Basta una rete di Proia al 40' minuto per qualificare il Cittadella al turno successivo dei playoff di ...