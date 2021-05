Playoff | l' Olimpia Milano si sbarazza di Trento e conquista gara 1 dei quarti di finale

Advertising

OA_Sport : Basket: comincia bene la serie di quarti di finale di Milano, che supera senza difficoltà Trento - VoceDelTrentino : G1 Playoff: l’Olimpia Milano domina al Forum e affonda Trento - - backdoor_pod : Gara 1 è dell’@OlimpiaMI1936: ci racconta tutto @mazzola_simone. Buona lettura!?? #LBA50 #Playoffs… - Trentin0 : BASKET - I playoff partono male, Milano schiaccia l'Aquila: 26 punti in più. L’Olimpia, prima nella regular season,… - adelu1893 : @RaiSport l'olimpia ha vinto contro trento gara 1, io però mi sono perso l'arrivo del giro di toscana del 78, chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Olimpia

Umberto Tessier) Diretta/ Milano Trento (risultato finale 88 - 62): gara - 1 all', vittoria ... che fornisce tutte le gare di basket A1 - e dunque anche dei: per questo servizio, che è ...Milano - Inizia con il piede giusto il cammino neidell'Milano, che liquida la Dolomiti Trento per 88 - 62 nel primo atto dei quarti di finale della Serie A. Ampie rotazioni e l'ex di turno Shields subito sugli scudi . L'ala realizza ...Oscurata per 8 minuti buoni da mamma Rai ed Eurosport Player per problemi di satellite, gelida verso la Lega Basket che non ha accorciato i playoff nonostante le richieste ... ma è col secondo ...Il coach dell' Olimpia Milano Ettore Messina ha commentato la vittoria in gara 1 dei playoff contro l'Aquila Trento: "Abbiamo giocato una partita molto solida difensivamente dopo un inizio un po’ legg ...