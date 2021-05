Play At Home: Sony annuncia nuovi contenuti GRATIS (Di giovedì 13 maggio 2021) Sony prosegue l’iniziativa Play At Home su PS4 e PS5. Dopo aver regalato Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank ed altri giochi, ha annunciato quest’oggi l’arrivo di contenuti bonus gratuiti per tutti. I contenuti bonus in arrivo A partire dal 17 Maggio potrete riscattare: Rocket League: Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e Trimpact BL Player Banner Brawlhalla: Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin con skin Axe e Gauntlet, Emote Shrug e Grimm Sidekick Destruction AllStars: 1100 punti di distruzione MLB The Show 21: The Show Packs NBA 2K21: 5.000 Punti MyTeam e Damian Lillard di MyTeam Serie 2 Ametista Rogue Company: Kyoto Undercover Ronin Outfit e 200 Rogue Bucks. World of Tanks : 5 Booster Argento x1,5, cinque Booster XP x2, 7 ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 13 maggio 2021)prosegue l’iniziativaAtsu PS4 e PS5. Dopo aver regalato Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank ed altri giochi, hato quest’oggi l’arrivo dibonus gratuiti per tutti. Ibonus in arrivo A partire dal 17 Maggio potrete riscattare: Rocket League: Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e Trimpact BLer Banner Brawlhalla: Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin con skin Axe e Gauntlet, Emote Shrug e Grimm Sidekick Destruction AllStars: 1100 punti di distruzione MLB The Show 21: The Show Packs NBA 2K21: 5.000 Punti MyTeam e Damian Lillard di MyTeam Serie 2 Ametista Rogue Company: Kyoto Undercover Ronin Outfit e 200 Rogue Bucks. World of Tanks : 5 Booster Argento x1,5, cinque Booster XP x2, 7 ...

Advertising

FCafici : RT @PlayStationIT: #PlayAtHome continua. Scoprite di più sui contenuti di gioco gratuiti e valuta virtuale in arrivo: - PlayStationIT : #PlayAtHome continua. Scoprite di più sui contenuti di gioco gratuiti e valuta virtuale in arrivo:… - GamingTalker : Play at Home torna tra pochi giorni: contenuti e valute in-game gratis per molti giochi PS4 e PS5… - svarioken : ?? I Play At Home continuano, questa volta però niente giochi, solo contenuti ingame. • - FortitudoAG : Play off, si comincia: sarà la Tiger Cesena il prossimo avversario della Fortitudo Agrigento -

Ultime Notizie dalla rete : Play Home Calcio: Figc; Samsung sponsor ufficiale L'accordo, annunciato oggi presso la Smart Home del Samsung District a Milano, si estenderà fino al ... di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair play, ...

Samsung è il nuovo official sponsor della Figc - L'accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home del Samsung District a Milano, p ... di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair play, che in ...

Play At Home: non solo Horizon Zero Dawn, altri giochi PS4 gratis in arrivo? Everyeye Videogiochi Play At Home: Sony annuncia nuovi contenuti GRATIS Sony prosegue l'iniziativa Play At Home su PS4 e PS5. Dopo aver regalato Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank ed altri giochi, ha annunciato quest'oggi ...

Play at Home: Sony annuncia tanti Bonus in arrivo Tramite il PlayStation Blog, Sony ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti Bonus per tutti i giocatori PS4 e PS5, senza abbonamento PlayStation Plus. A ...

L'accordo, annunciato oggi presso la Smartdel Samsung District a Milano, si estenderà fino al ... di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair, ...L'accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smartdel Samsung District a Milano, p ... di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair, che in ...Sony prosegue l'iniziativa Play At Home su PS4 e PS5. Dopo aver regalato Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank ed altri giochi, ha annunciato quest'oggi ...Tramite il PlayStation Blog, Sony ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti Bonus per tutti i giocatori PS4 e PS5, senza abbonamento PlayStation Plus. A ...