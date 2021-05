Pio e Amedeo | il grande ritorno | la novità che spiazza i fan

Advertising

LegaSalvini : ?? MICHELE #SANTORO SUGLI ATTACCHI CONTRO IL DUO COMICO “PIO E AMEDEO” “Pio e Amedeo non possono essere giudicati c… - LegaSalvini : Amedeo #Grieco (comico del duo ‘Pio e Amedeo’): “Sapete perché la sinistra ci viene contro? Perché ci ha ritwittato… - LegaSalvini : IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO DI NON CHIEDERE SCUSA - Dan_skorpio87 : RT @simofons: Qualcuno considera Pio e Amedeo satira scomoda che fa tremare il potere e guarda caso quel qualcuno avverte la necessità impe… - ConcreteRaw : RT @_Mmonta: Dugin, Pio e Amedeo. -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Tornano allo scoperto, i due comici pugliesi conduttori del fortunato show "Felicissima Sera". Il duo ha fatto molto discutere negli scorsi giorni a seguito del loro monologo sull'offesa , con numerose .../ "Nostro discorso senza schieramento politico, ci dicevano terroni..." A quel punto interviene Cecchi Paone, in studio a Zona Bianca, che replica: "Non hai il Papa e la Cei che ti danno ...Grande ritorno per Pio e Amedeo, il duo comico è inarrestabile: cosa accadrà, arriva la notizia che tutti aspettavano da tempo.Pio e Amedeo saranno confermato con Felicissima Sera per la prossima stagione? Il programma è stato molto discusso: la decisone ...