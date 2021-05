Piazza San Carlo | le motivazioni della sentenza | “Appendino imprudente e negligente”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Negligenza e imprudenza. E’ come viene ritenuto l’agiresindaca per l’organizzazione diSandal giudice che l’ha condannata a sei mesi nel processo per i fatti del 3 giugno 2017 in cui più di 1500 persone rimasero ferite e due morirono durante la finale di Champions league tra Juventus e Real Madrid. Per il giudice Maria Francesca Abenavoliha compiuto delle scelte “frutto di un approccio frettoloso,, trascurando di assicurare il dovuto rilievo anche nella fase di formazionedecisione agli aspetti connessi alla sicurezza”. Nellesi legge ancora: “La sindaca, decidendo di proiettare inSanla finale di Champions League, ha ...

PIAZZA SAN CARLO Ecco le motivazioni con cui la giudice ha condannato la sindaca di Torino a 18 mesi di reclusione per i fatti durante la finale Juve-Real Madrid ...
Negligenza e imprudenza. E' come viene ritenuto l'agire della sindaca per l'organizzazione di piazza San Carlo dal giudice che l'ha condannata a sei mesi nel processo per i fatti del 3 giugno 2017 in ...