Photoshop | il mistero del dito mancante di Kim Kardashian

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non resiste alla tentazione del fotoritocco: Kim Kardashian ci è cascata un’altra volta, con una foto postata su Instagram che la ritrae in costume su una spiaggia paradisiaca mentre è appoggiata sul tronco di un albero. Un’immagine all’apparenza innocua, senza stranezze, ma a ben guardare ai piedi di Kim manca qualcosa: un dito.

Ultime Notizie dalla rete : Photoshop mistero

Perché gli adolescenti degli anni '20 sono ancora avvolti nel; basti pensare che l'attuale ... E dove non arriva la chirurgia, c'è: la metà più o meno frequentemente ritocca le proprie ...Perché gli adolescenti degli anni '20 sono ancora avvolti nel; basti pensare che l'attuale ... E dove non arriva la chirurgia, c'è: la metà più o meno frequentemente ritocca le proprie ...In una foto in cui è in posa in spiaggia più raggiante che mai, ai piedi della reality star manca un dettaglio: ecco cosa è successo ...