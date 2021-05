Perimetro cyber | dopo l’Italia gli Usa La rivoluzione targata Biden

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle ore in cui la rete di oleodotto Colonial Pipeline riprendeva le sue attivitàl’attacco hacker subito la scorsa settimana, il presidente Joefirmava l’atteso executive order pensato per rafforzare la sicurezza cibernetica degli Stati Uniti. Una rete che negli ultimi mesi è stata messa sotto forte pressione dall’esterno: in particolare dalla Russia (si pensi al caso SolarWinds) e dalla Cina (con gli attacchi contro Ivanti e Microsoft Exchange). Offesive che, come quella contro Colonial Pipeline, hanno dimostrato l’insufficienza delle difese cibernetiche del Paese, ha spiegato la Casa Bianca. Per questo, l’amministrazione ha deciso di creare una serie di standard di sicurezza digitale per le agenzie federali e i loro fornitori di software. Tra questi, l’autenticazione a più fattori, come accade come vogliamo utilizzare il nostro home ...