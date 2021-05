Pd: sabato e domenica 'Il mondo dopo', Letta e Fitoussi tra gli interventi (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Alle 17.30 Enrico Letta introdurrà la Lectio di Jean-Paul Fitoussi “Rifondare l'economia, ripensare le società”, entrambi gli interventi saranno trasmessi in streaming sui canali social del Pd. Si riprende domenica alle 10 con le relazioni di Antonio Misiani e Laura Pennacchi, a cui seguirà la Tavola rotonda “L'Italia dopo il Covid tra economia, lavoro, società” moderata da Daniela Preziosi con Maurizio Landini, Elena Cattaneo, Elly Schlein. Concluderà la sessione il Ministro Andrea Orlando. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Alle 17.30 Enricointrodurrà la Lectio di Jean-Paul“Rifondare l'economia, ripensare le società”, entrambi glisaranno trasmessi in streaming sui canali social del Pd. Si riprendealle 10 con le relazioni di Antonio Misiani e Laura Pennacchi, a cui seguirà la Tavola rotonda “L'Italiail Covid tra economia, lavoro, società” moderata da Daniela Preziosi con Maurizio Landini, Elena Cattaneo, Elly Schlein. Concluderà la sessione il Ministro Andrea Orlando.

