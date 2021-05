Passeggera positiva al ritorno dall' India | ricoverata per difficoltà respiratorie

Advertising

StampaSavona : Controlli anti Covid su Costa Smeralda, passeggera positiva sbarcata a Civitavecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Passeggera positiva

Fanpage.it

"Ministro Speranza , sono unadel volo atterrato a Fiumicino dall'India il 28 aprile . Sono svedese, residente in ... "Ho sempre avuto dell'Italia una opinione, ma questa esperienza ...... "Signora è risultata, chiami il suo medico di famiglia e attivi le procedure del caso". ... Avevo sentito già mia madre che teneramente mi rassicurava, che magari era una "cosa"; ...Una passeggera è risultata positiva al covid dopo il volo dall'India. Ricoverata per difficoltà respiratorie in un ospedale di Bergamo.Una delle passeggere del volo atterrato il 3 maggio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) dall’India è stata ricoverata per Covid-19 ...