Parlai al ministro dell' aggiornamento del piano pandemico | dice Guerra

Leggi su agi

(Di giovedì 13 maggio 2021) AGI Nella memoria depositata nei giorni scorsi alla Procura di Bergamo, il direttore vicario'Oms Ranieri, tramite il suo legale Roberto De Vita, sostiene di avere "informato nel settembre del 2017 il(all'epoca era Beatrice Lorenzin, ndr)'opportunità di costituire un gruppo di lavoro" per aggiornare ilinfluenzale ma di non averne potuto seguire gli sviluppi perché lasciò il suo incarico di Direttorea Prevenzione nel Ministeroa Salute a novembreo stesso anno.è indagato per `false informazioni ai pm' in relazione a quanto da lui dichiarato quando venne sentito come testimone il 5 novembreo scorso anno. Le linee guida ...