Parcelle Asl | assolto l’avvocato Vittorio Fucci | il fatto non sussiste

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl G.u.p. del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Maria Di Carlo, hacon formula piena “perchè ilnon” l’Avv., già assessore regionale della Campania, a conclusione del giudizio abbreviato richiesto dallo stesso avvocato, dall’imputazione di concorso, con funzionari dell’Asl, nel reato di abuso in atti di ufficio che era stato ravvisato dalla Procura della Repubblica in ordine alle liquidazioni delleprofessionali liquidate dall’Asl di Benevento all’ Avvocato(relative a 20 anni di prestazioni professionali). L’avv., assistito dagli Avv.Giaquinto del Foro di S. Maria C.V. e dell’Avv. Isidoro Taddeo del Foro di Avellino, ...

Soprattutto a fronte di parcelle 'spropositate'. Per quanto riguarda la Asl di Pescara, è stato a questo proposito segnalata, in ambiente forense, una super parcella da 15mila euro per una ...... sulla base di un progetto in collaborazione con l'Asl Lecce e patrocinato dalla Regione Puglia, ... (sono incluse anche le parcelle per le prestazioni veterinarie). Tutto ovviamente certificato da ...