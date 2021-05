Paracanoa | Coppa del Mondo Szeged 2021 | Federico Mancarella in finale | Kwadzo Klokpah manca il pass paralimpico

(Di giovedì 13 maggio 2021) A, in Ungheria, la tappa delladeldifunge da qualificazione paralimpica: l’Italia ha già conquistato ilnel KL1 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 maschile cone nel VL2 femminile con Veronica Silvia Biglia, ma va ricordato che le teste di serie delle batterie alle Paralimpiadi saranno determinate dalla classifica di questa manifestazione. Nella tarda mattinata di oggi si sono disputate le semifinali di tutte le specialità del kayak maschile, alle quali non ha preso parte nel KL1 maschile Gabriel Esteban Farias, che vincendo la propria batteria al mattino era giàato direttamente alladi sabato con il terzo crono ...

A Szeged, in Ungheria, la tappa della Coppa del Mondo di paracanoa funge da qualificazione paralimpica: l'Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel ...A Szeged, in Ungheria, è scattata stamane la tappa della Coppa del Mondo di paracanoa, appuntamento che funge da qualificazione paralimpica: l'Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 mas ...