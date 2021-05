Paolo Rossi testamento d’amore: le ultime parole del campione per le figlie (Di giovedì 13 maggio 2021) Paolo Rossi ha fatto in modo che le sue figlie non si dimenticassero di lui: le ultime commoventi parole del campione per le sue bimbe. Tra i drammi che ha portato in dote il 2020 c’è anche la scomparsa di due straordinari protagonisti del mondo del calcio. Prima, infatti, ci ha lasciato Diego Armando Maradona (a soli 60 anni) e poco dopo, il 9 dicembre, se n’è andato anche l’eroe del Mondiale ’82 in Spagna: Pablito Rossi. Giocatore fenomenale in area di rigore, Paolo rischiava di essere etichettato come quello del calcio scommesse (accusa che ha sempre negato), ma è riuscito a far dimenticare a tutti la vicenda che lo ha visto coinvolto con un Mondiale da assoluto fenomeno, al termine del quale si è portato a casa il Pallone D’Oro (il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)ha fatto in modo che le suenon si dimenticassero di lui: lecommoventidelper le sue bimbe. Tra i drammi che ha portato in dote il 2020 c’è anche la scomparsa di due straordinari protagonisti del mondo del calcio. Prima, infatti, ci ha lasciato Diego Armando Maradona (a soli 60 anni) e poco dopo, il 9 dicembre, se n’è andato anche l’eroe del Mondiale ’82 in Spagna: Pablito. Giocatore fenomenale in area di rigore,rischiava di essere etichettato come quello del calcio scommesse (accusa che ha sempre negato), ma è riuscito a far dimenticare a tutti la vicenda che lo ha visto coinvolto con un Mondiale da assoluto fenomeno, al termine del quale si è portato a casa il Pallone D’Oro (il ...

Advertising

Corriere : Paolo Rossi e il testamento per le figlie: «Rose rosse per loro ad ogni compleanno» - MediasetTgcom24 : Paolo Rossi, reso noto il testamento: 'Rose rosse per il compleanno delle mie figlie' #paolorossi… - nicodalescrive : @lusurpateur_ Vuoi mettere il loft di Riccardo Pozzoli però? ???? Belle le case di Giulia, Paolo e Ivano ma io solo l… - alerussello : Zoff: «A Paolo Rossi dedichiamo anche la classifica dei capocannonieri» - BombeDiVlad : ?? Paolo Rossi è già il calciatore più famoso d’Italia. La sua valutazione, più di cinque miliardi di lire, fa più… -