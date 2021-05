Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati | l’annuncio e il motivo

(Di giovedì 13 maggio 2021)Decomunica la rottura conA distanza di un anno la discussa relazione sentimentale traDeè giunta al capolinea. Il giornalista e la ragazza che in intimità si facevano chiamare Topolino e Topolina in questi ultimi mesistati più volte ospiti nel salotto di L'articolo proviene da KontroKultura.

e Maria Laura De Vitis si sono lasciati dopo meno di un anno di amore. È la stessa modella 22enne di Reggio Emilia (di ben 42 anni più giovane del giornalista) ad annunciare la fine della ...La modella 22enne annuncia su Instagram la fine dell'amore con: 'Rimarrà una delle persone più importanti per me, e io per lui' Anche ae Maria Laura De Vitis toccherà dire: 'C'eravamo tanto amati' . Una delle coppie più discusse degli ...A Pomeriggio Cinqne, Barbara D’Urso ha voluto affrontare, entrando nei particolari, la fine della storia d’amore tra Paolo Brosio e Maria ...Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati dopo meno di un anno di amore. È la stessa modella 22enne di Reggio Emilia (di ben 42 anni più giovane del giornalista) ad annunciare la fine della ...