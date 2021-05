Paolo Bonolis shock: lascia lo studio “Ho sbagliato. Me ne vado”- Ecco cosa succede (Di giovedì 13 maggio 2021) Vediamo insieme cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera di Avanti un’altro, e per quale motivo Paolo Bonolis ha “lasciato” lo studio. La coppia formata da Luca Laurenti e Paolo Bonolis è sempre molto amata ma ieri sera ad Avanti un’altro è successo qualcosa….Tutte le sere prima del telegiornale, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ovvero Avanti un’altro. Ma ieri sera è successo qualcosa che nessuno si aspettava, cerchiamo di capire meglio cosa insieme. Paolo Bonolis lascia lo studio La coppia super affiatata da ormai ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Vediamo insiemeè successo nell’appuntamento di ieri sera di Avanti un’altro, e per quale motivoha “to” lo. La coppia formata da Luca Laurenti eè sempre molto amata ma ieri sera ad Avanti un’altro è successo qual….Tutte le sere prima del telegiornale, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda il programma die Luca Laurenti, ovvero Avanti un’altro. Ma ieri sera è successo qualche nessuno si aspettava, cerchiamo di capire meglioinsieme.loLa coppia super affiatata da ormai ...

Advertising

zazoomblog : Avanti un Altro Paolo Bonolis sbotta contrariato: “Perché?” - #Avanti #Altro #Paolo #Bonolis #sbotta - Killyger : @Parpiglia Spiega come lo dovrebbero chiamare sig. Zorzi? Sindrome parentale si ha con uno come Jerry Scotti, Paolo… - gianninastar14 : @robisala3 @alessan28580338 Esatto. Ma te li ricordi ai tempi di Mou? Avevano paura in conferenza stampa a fare i g… - Silverlining221 : In effetti nelle trasmissioni tutti gli ospiti non chiamano i conduttori col nome di battesimo. Giusto Bonolis lo c… - emoraplines : comunque davvero a nessuno frega un cazzo se. siete soft stans hard stans switch stans paolo bonolis oppa stans ve… -