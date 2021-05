Pandev | “In Italia c’è tanta concorrenza | ma Zappacosta merita l’Europeo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’attaccante del Genoa, Goran, ha parlato in un’intervista a Sky Sport dei suoi compagni di squadra Scamacca, Perin eche sognanoin Azzurro: “Scamacca è un giovane in prospettiva fortissimo.sta facendo la differenza, spero vada alperché se lo. Anche Perin è bravissimo. Inc’è, non come con la Macedonia, siamo al massimo 14-15 a giocarci il posto…”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.