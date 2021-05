Palù | col richiamo dei vaccini rinviato mettiamo in salvo 3 milioni di 60enni a rischio | Pfizer contesta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il caos scatenato dal rinvio deldeiimperversa. Con le polemiche scatenate dai vaccinandi che furoreggiano sui siti delle prenotazioni, tra preoccupazione per la protezione immunitaria e carenza delle scorti di fiale. E, come se già tutto questo non fosse abbastanza, con la faida di sottofondo tra Regioni, Cts, commissario Figliuolo e. Una matassa ingarbugliata, i cui nodi sono venuti al pettine specie nella Regione Lazio, che proprio in questi giorni sta rivoluzionando il calendario delle vaccinazioni. E su cui oggi interviene con un’intervista al Corriere della sera, Giorgio, virologo e presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).suldeia mRna: cosìin3 ...