Palma Campania | spacciava la “droga della pazzia” | immigrato arrestato

Un immigrato del Bangladesh spacciava apasticche di yaba, definita 'la droga della pazzia' perchè induce compiere gesti di violenza chi li assume. L' uomo di 30 anni, già denunciato in precedenza, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma Campania per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari, nell'ambito dei servizi anti-droga, hanno trovato nell'appartamento dell'uomo 130 pasticche di yaba.