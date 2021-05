Palma Campania | arrestato 30enne | spacciava al droga della pazzia

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 13 maggio 2021), i carabinieri perquisiscono la casa dei un giovane: trovata la yaba, hashish e 300 euro in contanti, i Carabinieriun cittadino del Bangladesh (Getty Images)Ai carabinieri hannoundel Bangladesh per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine. Proprio in Bangladesh e in Thailandia, così come in altri paesi asiatici, questo tipo diè molto diffusa. Si tratta infattiyaba, la cosiddetta. L’azione dei militari è partita dalla disposizione del comando provinciale di Napoli che sta lavorando in servizi ...