Pallone d’oro VPG Italia 2021 | i candidati | Costant | capitano degli Evolute Bordellona campioni d’Europa

Leggi su esports247

(Di giovedì 13 maggio 2021) Quarto episodio per le presentazioni dei Pro Playersaldi VPG(legato alle competizioni su PS). Ed è ancora un difensore ed è ancora unil campione che abbiamo il piacere di presentarvi quest’oggi: parliamo di. LEGGI ANCHE =>VPGper i migliori Pro Players su PS: l’annuncio ufficiale Campione, non solo nel senso metaforico del termine ma anche di fatto: con i suoi è riuscito a conquistare la Champions League VPG, in quella che è stata una stagione trionfale per le compagini del Bel Paese. In campionato, poi, ...