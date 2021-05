Palinsesti Rai | ridotto lo show di Liorni e la Balivo potrebbe tornare

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tornano le anticipazioni sulRai con cambiamenti per Marcoe Caterina. La stagione televisiva è ormai agli sgoccioli e si preparano tante novità per l’autunno. La prima riguarda proprio la conduttrice di Vieni da Me che, secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Oggi,prestoin televisione. Dopo l’addio al contenitore pomeridiano, laha ricoperto il ruolo di giudice nelloIl Cantante Mascherato. Per lei però ci sarebbero in corso nuovi progetti molto importanti. Il primo riguarda un talk o un game in prima serata. Un programma nuovissimo e rivoluzionario che sarebbe nelle corde di Caterina. Qualche mese fa la, ospite di Mara Venier, aveva confessato di aver lasciato la tv per amore ...