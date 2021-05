Palermo, si ferma Rauti: condizioni e tempi di recupero. La squadra sulle spalle di Lucca (Di giovedì 13 maggio 2021) "Il Palermo sulle spalle di Lucca".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Il Palermo perde Nicola Rauti. L'attaccante scuola Torino, uscito anzitempo dal campo in occasione della sfida playoff contro il Teramo, si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato la diagnosi clinica del dottor Roberto Matracia: distrazione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.Nulla di grave, ma il suo rientro non sarà immediato. Il calciatore, che ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso, dovrebbe restare fuori per circa due-tre settimane. Stagione finita, dunque? Molto dipenderà dal percorso del Palermo ai playoff. Potrebbe aprirsi uno spiraglio, infatti, in caso di vittoria, per il secondo turno ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) "Ildi".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Ilperde Nicola. L'attaccante scuola Torino, uscito anzitempo dal campo in occasione della sfida playoff contro il Teramo, si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha conto la diagnosi clinica del dottor Roberto Matracia: distrazione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.Nulla di grave, ma il suo rientro non sarà immediato. Il calciatore, che ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso, dovrebbe restare fuori per circa due-tre settimane. Stagione finita, dunque? Molto dipenderà dal percorso delai playoff. Potrebbe aprirsi uno spiraglio, infatti, in caso di vittoria, per il secondo turno ...

