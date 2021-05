Ovadia: “Politica di Israele infame strumentalizza la shoah” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tra Israele e i palestinesi ormai la tensione è alle stelle. Con l’aggravarsi della situazione si teme che nelle prossime ore possano esserci ulteriori attachi da parte di Hamas verso le città dello stato ebraico. In una dichiarazione shock, l’attore e musicista Moni Ovadia ha dichiarato che da anni Israele occupa illegalmente le terre dei palestinesi e sottoponendoli a continue Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Trae i palestinesi ormai la tensione è alle stelle. Con l’aggravarsi della situazione si teme che nelle prossime ore possano esserci ulteriori attachi da parte di Hamas verso le città dello stato ebraico. In una dichiarazione shock, l’attore e musicista Moniha dichiarato che da annioccupa illegalmente le terre dei palestinesi e sottoponendoli a continue

