Ostaggi dell’arte

(Di giovedì 13 maggio 2021) La passione e il lavoro. Milano e l’Inter. Il palco e la sala. Il cinema, la letteratura e l’insegnamento. Animo sensibile e corde poetiche. Marito e padre. Attore, sceneggiatore, produttore e regista. Il Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea. La commedia e l’analisi storica. I giovani, la politica e l’attualità. Una visione ampia e profonda delle cose. Equilibrio, serenità e obiettività di giudizio. Il sociale e l’impegno. L’attenzione per il particolare e per l’animo umano. La sfrenata creatività e una galassia artistica, concepita da una mente libera e popolata da personaggi senza tempo,dell’eternità. Angelo Longoni è una personalità completa e affascinante. Nato a Milano e diplomato alla Civica Scuola d’Arte drammatica Piccolo Teatro di Milano. Drammaturgo, regista e narratore. Proprio da una commedia scritta e diretta da lui in ...