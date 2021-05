Orrore in India, costi delle cremazioni alle stelle: cadaveri abbandonati nel Gange e lungo le sponde (Di giovedì 13 maggio 2021) Orrore in India, i costi delle cremazioni salgono alle stelle. I familiari delle vittime seppelliscono i cadaveri nelle acque del Gange o sotto la sabbia, lungo le sue sponde. Proprio mentre nel gigante asiatico il Covid continua a seminare vittime. Solo nelle ultime 24 ore, il monitoraggio sull’emergenza pandemica ha registrato 362.727 nuovi casi di coronavirus, con 4.120 decessi. Numeri drammatici che portano il totale dei casi accertati nel Paese a 23,7 milioni. Cifre e riscontri che la cronaca quotidiana aggiorna drammaticamente e che giustifica perché rimane alta la preoccupazione degli esperti per la trasmissibilità della variante che si sta diffondendo in India ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021)in, isalgono. I familiarivittime seppelliscono inelle acque delo sotto la sabbia,le sue. Proprio mentre nel gigante asiatico il Covid continua a seminare vittime. Solo nelle ultime 24 ore, il monitoraggio sull’emergenza pandemica ha registrato 362.727 nuovi casi di coronavirus, con 4.120 decessi. Numeri drammatici che portano il totale dei casi accertati nel Paese a 23,7 milioni. Cifre e riscontri che la cronaca quotidiana aggiorna drammaticamente e che giustifica perché rimane alta la preoccupazione degli esperti per la trasmissibilità della variante che si sta diffondendo in...

