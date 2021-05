Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 13/05/2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Se ti mancano l’azione e il divertimento in compagnia, l’espansivo Giove oggi inizierà un viaggio di undici settimane nella tua casa della socialità, facendo in modo che al tuo gruppo si uniscano delle persone intelligenti, divertenti e dalla mentalità aperta. Queste persone potrebbero essere di passaggio e non restare a lungo, ma saranno un’ottima compagnia e il tempo che passerai con loro probabilmente avrà un forte impatto sui tuoi piani e le tue aspettative per il futuro. Annota nomi e numeri, e ragiona su come queste persone potrebbero aprirti delle porte verso il futuro. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Se ti mancano l’azione e il divertimento in compagnia, l’espansivo Giove oggi inizierà un viaggio di undici settimane nella tua casa della socialità, facendo in modo che al tuo gruppo si uniscano delle persone intelligenti, divertenti e dalla mentalità aperta. Queste persone potrebbero essere di passaggio e non restare a lungo, ma saranno un’ottima compagnia e il tempo che passerai con loro probabilmente avrà un forte impatto sui tuoi piani e le tue aspettative per il futuro. Annota nomi e numeri, e ragiona su come queste persone potrebbero aprirti delle porte verso il futuro. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

