Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 13/05/2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Per i prossimi due mesi probabilmente sarai più attratta dal divertimento che dal lavoro, perché oggi l’allegro Giove entrerà nella tua casa del piacere e ti offrirà un sacco di opportunità per stare bene con te stessa. Se vuoi avere un bambino, questo è un momento particolarmente favorevole per provarci. Se invece è l’amore quello che cerchi, potresti avere l’occasione di conoscere qualcuno durante una gita o un piccolo ritrovo con gli amici. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Per i prossimi due mesi probabilmente sarai più attratta dal divertimento che dal lavoro, perché oggi l’allegro Giove entrerà nella tua casa del piacere e ti offrirà un sacco di opportunità per stare bene con te stessa. Se vuoi avere un bambino, questo è un momento particolarmente favorevole per provarci. Se invece è l’amore quello che cerchi, potresti avere l’occasione di conoscere qualcuno durante una gita o un piccolo ritrovo con gli amici. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

NandoBocchetti : RT @scorpionevf: #scorpione Liberi da pressioni di vario tipo è sostenuti dagli influssi positivi di ... - infoitcultura : Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 13 e domani 14 maggio - Scorpione_astro : 12/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - scorpionevf : #scorpione Liberi da pressioni di vario tipo è sostenuti dagli influssi positivi di ... - Scorpione_astro : 12/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -