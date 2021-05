Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 13/05/2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Se pensi di comprare o vendere casa, in questo periodo i tuoi desideri potrebbero iniziare a concretizzarsi. Con Giove, il tuo pianeta dominante, nella zona più bassa della tua carta astrale, potresti anche semplicemente decidere di dedicare più tempo alla casa per renderla più spaziosa, confortevole e affascinante. Un’altra possibilità è che tu decida di ospitare temporaneamente qualcuno oppure che presto ci sia un nuovo arrivo in famiglia. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Se pensi di comprare o vendere casa, in questo periodo i tuoi desideri potrebbero iniziare a concretizzarsi. Con Giove, il tuo pianeta dominante, nella zona più bassa della tua carta astrale, potresti anche semplicemente decidere di dedicare più tempo alla casa per renderla più spaziosa, confortevole e affascinante. Un’altra possibilità è che tu decida di ospitare temporaneamente qualcuno oppure che presto ci sia un nuovo arrivo in famiglia. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

