Oroscopo Capricorno, domani 14 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 13 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Amici del Capricorno, Marte sembra esservi proprio ostile nel corso di questo venerdì, rendendovi agitati e nervosi per una non meglio definita ragione. In questa giornata potrebbe rivelarsi una buona idea evitare di infilarvi in questioni che non vi appartengono direttamente ma che vorreste contribuire a risolvere, meglio pensare un po' a se stessi ogni tanto. In ambito lavorativo qualche distrazione potrebbe tenervi lontani dalla meta a cui ambite, ma basterà lasciare perdere per un attimo, ...

