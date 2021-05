Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 13/05/2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Se sospetti che qualcuno nell’ombra ti stia aiutando, probabilmente hai ragione. Oggi il magnanimo Giove farà una breve incursione in Pesci, l’area più nascosta della tua carta astrale, e questo dovrebbe garantire una benedizione celeste su qualsiasi progetto tu stia realizzando. Questa situazione planetaria favorisce la creatività e il lavorare in autonomia. Se hai bisogno della giusta ispirazione per scrivere, questo è il tuo momento. Assicurati solo di dare ascolto alle tue intuizioni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Se sospetti che qualcuno nell’ombra ti stia aiutando, probabilmente hai ragione. Oggi il magnanimo Giove farà una breve incursione in Pesci, l’area più nascosta della tua carta astrale, e questo dovrebbe garantire una benedizione celeste su qualsiasi progetto tu stia realizzando. Questa situazione planetaria favorisce la creatività e il lavorare in autonomia. Se hai bisogno della giusta ispirazione per scrivere, questo è il tuo momento. Assicurati solo di dare ascolto alle tue intuizioni. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

