Orologi senza tempo | i classici da tramandare da madre in figlia

Leggi su amica

(Di giovedì 13 maggio 2021) Glivintage o in riedizione sono uno di quei pezzi in cui investirepaura. Scegliere il modellodella maison preferita sarà un modo per passare di generazione in generazione un cimelio, ma anche un piccolo tesoro. Oggi sul mercato ci sono tantissime riedizioni di modelli storici da collezionare, che non costano tanto come gli originali, ma costituiscono un ottimo acquisto destinato ad aumentare di valore col. Ma quali sono i cronografi da collezione? I modelli sportivi Glisportivi esercitano un fascino unico, fondono l’utilità a un gusto maschile che però declinato nei modelli da donna si addolcisce diventando un segnaper tutte le occasioni. Omega ci propone lo Speedmaster, un vero classico “nato” nel ...