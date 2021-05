Orgosolo, nonna di 105 anni sconfigge il Covid: “Malattia e solitudine sono state grandi sofferenze, ma non mi sono mai lasciata andare” (Di giovedì 13 maggio 2021) Zia Michela Battasi festeggerà il compleanno il prossimo 30 maggio. «Mi sono ammalata e pure i miei figli sono stati contagiati. Avevo febbre e tosse e non respiravo: gli angeli mi hanno aiutato» Leggi su lastampa (Di giovedì 13 maggio 2021) Zia Michela Battasi festeggerà il compleanno il prossimo 30 maggio. «Miammalata e pure i miei figlistati contagiati. Avevo febbre e tosse e non respiravo: gli angeli mi hanno aiutato»

Advertising

Alvareda4 : RT @LaStampa: Orgosolo, nonna di 105 anni sconfigge il Covid: “Malattia e solitudine sono state grandi sofferenze, non mi sono mai lasciata… - serenel14278447 : Orgosolo, nonna di 105 anni sconfigge il Covid: “Malattia e solitudine sono state grandi sofferenze, ma non mi sono… - LaStampa : Orgosolo, nonna di 105 anni sconfigge il Covid: “Malattia e solitudine sono state grandi sofferenze, non mi sono ma… - messveneto : Orgosolo, nonna di 105 anni sconfigge il Covid: “Malattia e solitudine sono state grandi sofferenze, ma ne ho avute… -