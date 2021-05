Ora Mourinho diventa santo: ‘San José’, il nuovo murales dedicato al tecnico – Il video (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il murales in sella alla Vespa che lo ha reso Special(one), José Mourinho viene raffigurato ora anche nei panni del santo. Poche ore dopo la sconfitta della Roma per 3 a 1 contro l’Inter, ex squadra del tecnico portoghese, una nuova opera di street art è stata dedicata all’allenatore in zona Rione Monti, a pochi passi dal Colosseo. Il disegno è stato realizzato dallo street artist Anonimo74 e raffigura Mourinho nelle vesti di un santo col drappo giallorosso. Sotto al murales sono state collocate delle candele e una rosa rossa, un po’ come si usa fare per omaggiare le figure sante nelle edicole sparse nei vicoli del centro storico capitolino. video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: A Roma Mourinho è già ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo ilin sella alla Vespa che lo ha reso Special(one), Joséviene raffigurato ora anche nei panni del. Poche ore dopo la sconfitta della Roma per 3 a 1 contro l’Inter, ex squadra delportoghese, una nuova opera di street art è stata dedicata all’allenatore in zona Rione Monti, a pochi passi dal Colosseo. Il disegno è stato realizzato dallo street artist Anonimo74 e raffiguranelle vesti di uncol drappo giallorosso. Sotto alsono state collocate delle candele e una rosa rossa, un po’ come si usa fare per omaggiare le figure sante nelle edicole sparse nei vicoli del centro storico capitolino.: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Leggi anche: A Romaè già ...

Advertising

Anila_Ballata : @tragicom24 Letto qualche commento su Instagram e quasi vomitavo il pranzo ( dietetico tra l’altro)! Se un giorno,… - romanewseu : Intanto #Mourinho già è al lavoro per la prossima stagione: eccolo mentre studia la Roma ?? Quanto non vedete l'ora… - OldJ1927 : @asrsupporter Senza la notizia di mourinho, a quest ora Roma era il set del film the warriors - siamo_la_Roma : ?? #Roma è impazzita per lo #SpecialOne ?? Dopo gelati, pizze e murales ora anche la birra dedicata ?? Ecco la foto de… - giramentodipall : Pensate a una cosa: Sky ha detto che Mourinho vuole un portiere, un difensore e un attaccante. Ora, o sky dice freg… -