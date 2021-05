(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Se si tratta soltanto di punire discriminazioni econ sanzioni aggravate, bastava approvate un testo diverso da quello cosiddetto Zan. Abolendo l’articolo che consente a chiunque di dichiarare il genere di appartenenza modificandola anche continuamente, con una confusione antropologica inaccettabile. E cancellando le attività promozionali nelle scuole che non si capisce bene a chi sarebbero affidate e che contenuti potrebbero avere, sottraendo ai genitori una responsabilità educativa su bambini soltanto di 6 o 7 anni”. Lo afferma il senatore Maurizio, componente del Comitato di presidenza di Fi.“Si restringa quindi il campo -aggiunge- alla questione delle maggiori sanzioni per chi commetteo atti discriminatori e si cancelli dalla legge Zan tutto ciò che appare un condizionamento ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Gasparri, 'limitare ddl Zan a violenze e discriminazioni'... - TV7Benevento : Omofobia: Gasparri, 'da Letta atteggiamento stalinista e prevaricatorio'... - zazoomblog : Omofobia: Gasparri preoccupano toni intolleranti manifestazione Milano - #Omofobia: #Gasparri #preoccupano - TV7Benevento : Omofobia: Gasparri, 'preoccupano toni intolleranti manifestazione Milano'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Gasparri

Metro

Lo afferma il senatore di Maurizio, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.Lo dichiara il senatore Mauriziocomponente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. 'Un conto è voler sanzionare con aggravanti ulteriori, che siamo pronti a votare domani mattina, ogni ...L'ex missino ora in forza Italia partecipa all'ostruzionismo della destra per bloccare la legge contro l'omofobia ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La posizione annunciata da Enrico Letta è inaccettabile. Chiede che il disegno di legge Zan sia approvato senza modifiche perché non ci sarebbe tempo. E quindi non si dovr ...