Omceo Roma: vaccino ReiThera pronto a fase tre sperimentazione, nessuno stop (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Non c’e’ nessuno stop alla sperimentazione del vaccino ReiThera. Ho parlato con il responsabile scientifico, il quale mi ha riferito che stanno per concludere la fase due e sono pronti per iniziare con la fase tre”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla sperimentazione, presso lo Spallanzani di Roma, di GRAd-COV2, il candidato vaccino italiano contro SARS-CoV-2, realizzato, prodotto e brevettato dalla societa’ biotecnologica italiana ReiThera. “La sperimentazione e’ un po’ in ritardo- aggiunge Magi- ma dovrebbe arrivare anche questo vaccino, che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)– “Non c’e’alladel. Ho parlato con il responsabile scientifico, il quale mi ha riferito che stanno per concludere ladue e sono pronti per iniziare con latre”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla, presso lo Spallanzani di, di GRAd-COV2, il candidatoitaliano contro SARS-CoV-2, realizzato, prodotto e brevettato dalla societa’ biotecnologica italiana. “Lae’ un po’ in ritardo- aggiunge Magi- ma dovrebbe arrivare anche questo, che ...

