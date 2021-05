Olimpia Milano-Trento in tv | orario e diretta streaming basket gara-2 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di giovedì 13 maggio 2021) AX Armani Exchangee Dolomiti Energiascendono sul parquet del Mediolanum Forum in occasione di-2 dei quarti di finale deidiA1-1 è stata dominata dai padroni di casa che dopo un piccolo svantaggio iniziale hanno allungato il punteggio arrivando a +23 nel corso del terzo quarto.in grande difficoltà nonostante le iniziative di Browne, miglior realizzatore insieme a Shields. Venerdì 14 maggio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire intv su Eurosport 2 e in livesu Eurosport Player e Discovery +. I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL TABELLONE DEISportFace.

Diretta Olimpia Milano/Trento (risultato finale 88-62): gara-1 all'Olimpia, vittoria netta! "La preoccupazione più grande è legata alle condizioni di Shavon Shields che ha fatto un movimento strano e dovremmo valutare la situazione". L'Olimpia A|X Armani Exchange Milano vince nettamente gara-1 dei quarti di finale, aprendo così i playoff scudetto senza alcun problema. Sconfitta la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 88-62.