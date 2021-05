Ohio, lotteria da un milione di dollari per chi fa il vaccino anti Covid: l’incentivo per convincere scettici e no Vax (Di giovedì 13 maggio 2021) A differenza di molti altri Paesi nel mondo, gli Stati Uniti dispongono di vaccini anti-Covid in abbondanza ma cresce la fetta di chi – per motivi religiosi, complottisti o, più in generale, scetticismo scientifico – preferisce evitare la somministrazione. Una scelta che rischia di compromettere l’immunità di gregge in una nazione dove circa il 24% della popolazione, secondo un sondaggio di Npr, non intende ricevere il siero, mentre il 5% resta indeciso sull’inoculazione. E così gli stati americani pensano ad incentivi ad hoc, strategia messa a punto anche da Israele per i più giovani. L’ultimo è l’Ohio, dove il governatore repubblicano Mike DeWine prova a ingolosire i più scettici con il lancio di una lotteria che prevede una volta a settimana per cinque settimane un premio da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) A differenza di molti altri Paesi nel mondo, gli Stati Uniti dispongono di vacciniin abbondanza ma cresce la fetta di chi – per motivi religiosi, complottisti o, più in generale,smo scientifico – preferisce evitare la somministrazione. Una scelta che rischia di compromettere l’immunità di gregge in una nazione dove circa il 24% della popolazione, secondo un sondaggio di Npr, non intende ricevere il siero, mentre il 5% resta indeciso sull’inoculazione. E così gli stati americani pensano ad incentivi ad hoc, strategia messa a punto anche da Israele per i più giovani. L’ultimo è l’, dove il governatore repubblicano Mike DeWine prova a ingolosire i piùcon il lancio di unache prevede una volta a settimana per cinque settimane un premio da un ...

