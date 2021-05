"Oggi sono felice". Oliviero Toscani balbetta in tv, immigrazione: fino a dove si spinge il fotografo (Di giovedì 13 maggio 2021) Si parla di immigrazione e del discorso di ieri 12 maggio di Mario Draghi alla Camera da Andrea Pancani a Coffee Break su La7. E Oliviero Toscani, che ha sempre attaccato Matteo Salvini quando egli era ministro dell'Interno, ora gongola: "Finalmente ho sentito cose sensate e giuste sull'immigrazione e questo mi fa molto piacere", dice quasi emozionato il fotografo: "La parte umanitaria dell'Italia è stata finalmente espressa da Draghi". E ancora, quasi balbettando: "Draghi mi è molto piaciuto, Oggi sono felice", conclude Toscani. "Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane", ha infatti sottolineato ieri il presidente del Consiglio che non nega l'aumento di sbarchi, anzi ne fa una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Si parla die del discorso di ieri 12 maggio di Mario Draghi alla Camera da Andrea Pancani a Coffee Break su La7. E, che ha sempre attaccato Matteo Salvini quando egli era ministro dell'Interno, ora gongola: "Finalmente ho sentito cose sensate e giuste sull'e questo mi fa molto piacere", dice quasi emozionato il: "La parte umanitaria dell'Italia è stata finalmente espressa da Draghi". E ancora, quasindo: "Draghi mi è molto piaciuto,", conclude. "Nessuno deve essere lasciato solo nelle acque territoriali italiane", ha infatti sottolineato ieri il presidente del Consiglio che non nega l'aumento di sbarchi, anzi ne fa una ...

Advertising

POW3R_GC : Sono stato contattato oggi dall’azienda che si occupa di Activision in Italia. Probabilmente nei prossimi giorni o… - LegaSalvini : #Bergesio: 'Il Paese non riesce più ad affrontare il numero così elevato di ingressi: in solo 10 giorni a maggio 20… - AndreaMarcucci : Oggi sono 5 anni dalla fiducia messa dal governo Renzi per approvare la legge sulle #UnioniCivili. E dopo 5 anni, p… - 91MEDVCINE : @0NLYVNGEL @G00DYE4RS H:Lou, guarda ho vin- Lou ei che c'è? L: sono così fiero di te haz *singhiozza* *lo abbraccia… - Francescapba : RT @TIG_italia: Nell'anno della pandemia reti e infrastrutture si sono rivelate essenziali per lo #smartworking, ma non sono egualmente dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi sono Fontana: 'Figliuolo valuta la ridistribuzione di AstraZeneca' Anche io mi sono vaccinato con AstraZeneca ed è stata un'ottima scelta". Lo ha detto il governatore ... ma oggi con la nostra organizzazione potremmo tranquillamente inocularne 140 - 150mila dosi al ...

"Il Museo dialogante': intervista agli autori del nuovo libro Matteo Mocchi - Oggi più che mai è impensabile immaginare che una nostra azione non abbia alcun ... considero la relazione un dialogo portatore di significato e di valore per tutti coloro che sono ...

Coronavirus oggi: in Italia 25 milioni di vaccini somministrati Il Sole 24 ORE Truffa al fisco, 6 arresti e sequestri per 27 mln della Gdf Cinque commercialisti ed un imprenditore sono stati messi agli arresti domiiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli con l' accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale.. (AN ...

Ecco Mindwriting, il software che trasforma i pensieri in parole Sviluppato dagli scienziati della Stanford University, potrebbe rivoluzionare la traduzione scritta dei pensieri offrendo nuove opportunità di comunicazione alle persone che hanno perso l'uso delle br ...

Anche io mivaccinato con AstraZeneca ed è stata un'ottima scelta". Lo ha detto il governatore ... macon la nostra organizzazione potremmo tranquillamente inocularne 140 - 150mila dosi al ...Matteo Mocchi -più che mai è impensabile immaginare che una nostra azione non abbia alcun ... considero la relazione un dialogo portatore di significato e di valore per tutti coloro che...Cinque commercialisti ed un imprenditore sono stati messi agli arresti domiiciliari dalla Guardia di Finanza di Napoli con l' accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale.. (AN ...Sviluppato dagli scienziati della Stanford University, potrebbe rivoluzionare la traduzione scritta dei pensieri offrendo nuove opportunità di comunicazione alle persone che hanno perso l'uso delle br ...