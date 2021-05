Oggi è un altro giorno, Viola Valentino: “La malattia mi ha travolto ma Francesco mi ha salvato. Mi sono fatta operare, ora continuo con i controlli” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Francesco mi ha salvato da una malattia che mi ha travolto e colto impreparata. Ho affrontato male la malattia ma mi sono fatta operare e sto bene, anche se continuo a fare controlli ogni sei mesi. Lui mi è stato vicino e ad ogni operazione si metteva sulla porta dell’ascensore per controllare che fossi serena”. A rivelarlo Viola Valentino che, ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai 1, si è raccontata a cuore aperto con Serena Bortone, ripercorrendo la sua vita. La cantante ha spiegato di essere molto legata al suo compagno, Francesco, l’uomo che è stato sempre al suo fianco, soprattutto nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “mi hada unache mi hae colto impreparata. Ho affrontato male lama mie sto bene, anche sea fareogni sei mesi. Lui mi è stato vicino e ad ogni operazione si metteva sulla porta dell’ascensore per controllare che fossi serena”. A rivelarloche, ospite dell’ultima puntata diè unsu Rai 1, si è raccontata a cuore aperto con Serena Bortone, ripercorrendo la sua vita. La cantante ha spiegato di essere molto legata al suo compagno,, l’uomo che è stato sempre al suo fianco, soprattutto nei ...

