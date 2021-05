Oggi è la sosia della sorella Belen, ma anni fa Cecilia Rodriguez era molto diversa. I ritocchini svelati da Striscia la notizia (Di giovedì 13 maggio 2021) Cecilia Rodriguez è sempre stata la ‘sorellina di Belen’, da quando è arrivata in Italia nel 2008 abbiamo sempre sentito parlare di lei in questo modo. Classe 1990, pur essendo legatissima alla maggiore di casa, ha sempre un po’ sofferto per questo ruolo di secondo piano ma piano piano è riuscita a emergere e a trovare un posto nel mondo dello spettacolo. La sua partecipazione all’Isola dei famosi doveva essere il suo trampolino di lancio, ma il vero successo è arrivato nel 2017 con il Grande Fratello Vip, dove ha partecipato insieme al fratello Jeremias e ha trovato l’amore grazie a Ignazio Moser. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è stato molto burrascoso e chiacchierato anche per l’addio in prima serata allo storico fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)è sempre stata la ‘sorellina di’, da quando è arrivata in Italia nel 2008 abbiamo sempre sentito parlare di lei in questo modo. Classe 1990, pur essendo legatissima alla maggiore di casa, ha sempre un po’ sofferto per questo ruolo di secondo piano ma piano piano è riuscita a emergere e a trovare un posto nel mondo dello spettacolo. La sua partecipazione all’Isola dei famosi doveva essere il suo trampolino di lancio, ma il vero successo è arrivato nel 2017 con il Grande Fratello Vip, dove ha partecipato insieme al fratello Jeremias e ha trovato l’amore grazie a Ignazio Moser. Il suo percorso all’internocasa più spiata d’Italia è statoburrascoso e chiacchierato anche per l’addio in prima serata allo storico fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. ...

