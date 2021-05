Nuovo record italiano sui 100 metri per Marcell Jacobs | ha corso in 9' 95

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una gran bella notizia che fa vedere come l'atletica italiana sia ancora viva.ha stabilito ilprimatosui 100correndo a Savona in 9"95. Il precedente primato di 9"...

ItaliaTeam_it : ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam |… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? NUOVO RECORD ITALIANO NEI 100 METRI PER JACOBS (9.95). BATTUTO A SAVONA IL PRECEDENTE PRIMATO… - Coninews : ?? FULMINE JACOBS ?? Con un sensazionale ?? 9.95, al Meeting di Savona, Marcell #Jacobs firma il nuovo record ital… - RacimSofiane : RT @ItaliaTeam_it: ? 9.95 ? A Savona Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano nei 100 metri. MAGNIFICO! ? #ItaliaTeam | @atle… - peterkama : Atletica, Jacobs nuovo record italiano nei 100 metri: 9”95 -

... l'esito della 6ª tappa del Giro d'Italia, i risultati degli ottavi di finale del torneo di tennis Atp di Roma e il primato italiano dei 100 metri fissato da Marcello Jacobs. SAVONA - E dopo la clamorosa batteria di Marcell Jacobs sui 100, con il nuovo record italiano sui 100 piani e il decimo sprinter europeo della storia, eravamo in trepida attesa della finalissima per r ...