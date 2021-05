Nuovo look per il Giardino Bruno Munari da tempo vandalizzato. Dagli architetti coreani di Noroo Milano Design Studio in regalo la riqualificazione ecosostenibile (Di giovedì 13 maggio 2021) Riqualificare il Giardino Bruno Munari di Via Toce a Milano da tempo vandalizzato con il solo utilizzo del colore. Questo il Nuovo intervento regalato alla città di Milano, degli esperti coreani di Colorful Intelligence Noroo Milano Design Studio, (spin off della multinazionale coreana Noroo Paint) che ha utilizzato vernici speciali antismog alle nanotecnologie che riducono dell’89% l’inquinamento, pari alla realizzazione di 300 mq di area boschiva, pari alla piantumazione di otto grandi alberi ad alto fusto. L’attività è stata commissionata e realizzata insieme all’Associazione WAU! Milano, con il sostegno della Fondazione Maurizio ... Leggi su newsagent (Di giovedì 13 maggio 2021) Riqualificare ildi Via Toce adacon il solo utilizzo del colore. Questo ilintervento regalato alla città di, degli espertidi Colorful Intelligence, (spin off della multinazionale coreanaPaint) che ha utilizzato vernici speciali antismog alle nanotecnologie che riducono dell’89% l’inquinamento, pari alla realizzazione di 300 mq di area boschiva, pari alla piantumazione di otto grandi alberi ad alto fusto. L’attività è stata commissionata e realizzata insieme all’Associazione WAU!, con il sostegno della Fondazione Maurizio ...

