Nuovi colori regioni dal 17 maggio: tutte verso la zona gialla. In bilico Valle d'Aosta (Di giovedì 13 maggio 2021) Attesa per il prossimo monitoraggio Iss. Quasi tutto il Paese dovrebbe essere in fascia gialla, mentre la Valle d'Aosta rimarrebbe in arancione. Ma il governatore Lavevaz in una lettera a Speranza chiede l'alleggerimento. Intanto però le regioni insistono per rivedere i parametri utilizzati per calcolare l'indice Rt, che a loro parere fornisce una visione distorta e non aggiornata dell'epidemia. Su questo è allo studio, da parte di un gruppo di lavoro di cui fanno parte Cts e Iss, l’individuazione di Nuovi criteri Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 maggio 2021) Attesa per il prossimo monitoraggio Iss. Quasi tutto il Paese dovrebbe essere in fascia, mentre lad'rimarrebbe in arancione. Ma il governatore Lavevaz in una lettera a Speranza chiede l'alleggerimento. Intanto però leinsistono per rivedere i parametri utilizzati per calcolare l'indice Rt, che a loro parere fornisce una visione distorta e non aggiornata dell'epidemia. Su questo è allo studio, da parte di un gruppo di lavoro di cui fanno parte Cts e Iss, l’individuazione dicriteri

Advertising

Agenzia_Dire : Per il presidente @Cartabellotta della @GIMBE è ora di rivedere i parametri dell'andamento del #COVID19 in Italia p… - Corriere : ?? Da lunedì si discuterà l’eliminazione delle fasce di colore - infoitinterno : La Sicilia finalmente gialla. Da lunedì 17 i nuovi colori in Italia - divorex82 : RT @LaNotiziaTweet: In un mese quasi dimezzati i ricoveri. L’Italia a colori ideata dal governo #Conte funziona e come. #Gimbe: “I nuovi ca… - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: In un mese quasi dimezzati i ricoveri. L’Italia a colori ideata dal governo #Conte funziona e come. #Gimbe: “I nuovi ca… -