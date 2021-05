Nuova Zelanda, parlamentare protesta in Aula facendo la Haka: espulso – Video (Di giovedì 13 maggio 2021) Il parlamentare maori della Nuova Zelanda, Rawiri Waititi, esegue la Haka dopo che gli è stato ordinato di uscire dal parlamento a Wellington. Il co-leader del partito maori si lamentava del razzismo dalla retorica dell’opposizione riguardo ai piani per la creazione di una Nuova autorità sanitaria maori per affrontare i problemi di salute tra gli indigeni. A Waititi è stato chiesto di prendere posto dopo i suoi commenti, ma invece si è alzato e ha eseguito la Haka, la celebre danza cerimoniale maori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilmaori della, Rawiri Waititi, esegue ladopo che gli è stato ordinato di uscire dal parlamento a Wellington. Il co-leader del partito maori si lamentava del razzismo dalla retorica dell’opposizione riguardo ai piani per la creazione di unaautorità sanitaria maori per affrontare i problemi di salute tra gli indigeni. A Waititi è stato chiesto di prendere posto dopo i suoi commenti, ma invece si è alzato e ha eseguito la, la celebre danza cerimoniale maori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

