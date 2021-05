Nuova Jarama Racetrack Limited Edition per la Toyota GR Supra

(Di giovedì 13 maggio 2021)rinnova la gamma GRcon l’introduzione della. Laedizione limitata a sole 90 vetture per i clienti europei – seguendo la strategia attuata con le precedenti edizioni speciali della GRe facendo riferimento al nome in codice A90 della coupé – vanta elementi di stile unici e dotazioni di alto livello. Prendendo il nome dal circuito spagnolo dove la GRè stata presentata alla stampa mondiale, lapuò contare sulla collaudata unità di 3,0 litri a sei cilindri in linea turbo da 340 CV e 500 Nm di coppia della coupé. La denominazione “GR” denota il ...

Advertising

ABMnewscom : TOYOTA AMPLIA LA GAMMA DELLA GR SUPRA CON UNA ESCLUSIVA NUOVA EDIZIONE, NASCE LA JARAMA RACETRACK LIMITED EDITION… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Jarama

Yahoo Finanza

LaToyota SupraRacetrack Limited Edition è disponibile da fine maggio ad un prezzo di listino di 66.900 . Guarda anche Cup Spoiler Front Ansatz Lippe Schwert für Toyota GR Supra (A90) ...Toyota rinnova la gamma GR Supra con l'introduzione dellaRacetrack Limited Edition. Questa edizione limitata vanta elementi di stile unici e dotazioni di alto livello, che si aggiungono al caratteristico fascino della GR Supra come auto ...Toyota rinnova la gamma GR Supra con l’introduzione della nuova Jarama Racetrack Limited Edition. La nuova edizione limitata a sole 90 vetture per i clienti europei - seguendo la strategia attuata con ...La quinta serie di Toyota Supra è stata rivista in un’edizione limitata a 90 esemplari. Battezzata Jarama Racetrack Limited Edition, la sportiva nipponica omaggia il celebre circuito brasiliano in cui ...