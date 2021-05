Nuova casa da re: Chiara Ferragni e Fedez, dov’è e com’è. E intanto gira il prezzo inarrivabile (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la nascita della piccola Vittoria la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez si ‘rinnova’. A comunicarlo è stata l’imprenditrice digitale, abituata a condividere gran parte del suo quotidiano, tramite il suo imponente profilo Instagram. La coppia finora aveva sempre optato per l’affitto, la Nuova casa dove andranno ad abitare prossimamente è stata invece acquistata. Ma è ancora in costruzione. Un passo molto importante per i Ferragnez, pronti a progettare la casa dei loro sogni, dove Leone e Vittoria trascorreranno la loro infanzia. “Io e Fede abbiamo comprato la prima casa insieme qui a Milano”, ha esordito Chiara Ferragni sulle storie Instagram. La capitale della moda quindi resterà ancora la base della coppia. Ma in quale zona ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la nascita della piccola Vittoria la famiglia disi ‘rinnova’. A comunicarlo è stata l’imprenditrice digitale, abituata a condividere gran parte del suo quotidiano, tramite il suo imponente profilo Instagram. La coppia finora aveva sempre optato per l’affitto, ladove andranno ad abitare prossimamente è stata invece acquistata. Ma è ancora in costruzione. Un passo molto importante per i Ferragnez, pronti a progettare ladei loro sogni, dove Leone e Vittoria trascorreranno la loro infanzia. “Io e Fede abbiamo comprato la primainsieme qui a Milano”, ha esorditosulle storie Instagram. La capitale della moda quindi resterà ancora la base della coppia. Ma in quale zona ...

