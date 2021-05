Nuoto di fondo, Rachele Bruni si tinge di bronzo nella 10 km agli Europei! Sharon van Rouwendaal ancora oro (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Italia del Nuoto di fondo non tradisce. Secondo giorno di gare negli Europei 2021 a Budapest e altra medaglia conquistata dal Bel Paese. La 10 km delle acque libere, specialità presente nel programma olimpico, ha visto Rachele Bruni tingersi di bronzo. Una prova di grande tenacia e caparbietà della toscana che, ricordando il suo argento a Rio 2016 e il bronzo nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), ha confermato il suo livello in questa prova continentale. Una gara nella quale è stata, come da pronostico, l’olandese Sharon van Rouwendaal a prevalere. L’orange ha cercato di imporre il proprio ritmo, ma alla fine la gara si è decisa allo sprint. Brava l’atleta neerlandese a resistere al forcing ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Italia deldinon tradisce. Secondo giorno di gare negli Europei 2021 a Budapest e altra meda conquistata dal Bel Paese. La 10 km delle acque libere, specialità presente nel programma olimpico, ha vistorsi di. Una prova di grande tenacia e caparbietà della toscana che, ricordando il suo argento a Rio 2016 e ilnei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), ha confermato il suo livello in questa prova continentale. Una garaquale è stata, come da pronostico, l’olandesevana prevalere. L’orange ha cercato di imporre il proprio ritmo, ma alla fine la gara si è decisa allo sprint. Brava l’atleta neerlandese a resistere al forcing ...

Advertising

Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - repubblica : ?? Nuoto, Europei: l'azzurro Paltrinieri oro nella 5 km di fondo in acque libere - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI, ORO DI PALTRINIERI NELLA 5 KM DI FONDO Bronzo per l'altro italiano Dario Verani #SkySport… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Nuoto, Rachele #Bruni vince il bronzo nella 10 km di fondo femminile agli Europei di #Budapest2021: oro all'olandese #V… - sportface2016 : #Nuoto, Rachele #Bruni vince il bronzo nella 10 km di fondo femminile agli Europei di #Budapest2021: oro all'olande… -