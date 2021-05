Nuoto di fondo, Europei Budapest 2021: Van Rouwendaal oro su Olasz. Rachele Bruni bronzo (Di giovedì 13 maggio 2021) Bis di Sharon Van Rouwendaal agli Europei di Budapest 2021 di Nuoto di fondo. L’olandese, dopo l’oro conquistato nella 5 chilometri, vince anche la 10 km femminile dopo un finale palpitante, chiuso in volata con la padrona di casa, l’ungherese Anna Olasz. bronzo per Rachele Bruni, che rimonta sulla spagnola Paula Ruiz Bravo e la beffa di quattro decimi. Quinta l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi. TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE LA GARA Nella prima parte di gara Anna Olasz fa l’andatura e spreca forse energie preziose che le sarebbero servite negli ultimi metri. L’olandese Van Rouwendaal prova invece l’allungo alla fine del penultimo giro, guadagnando anche 10 secondi sul gruppo delle ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Bis di Sharon Vanaglidididi. L’olandese, dopo l’oro conquistato nella 5 chilometri, vince anche la 10 km femminile dopo un finale palpitante, chiuso in volata con la padrona di casa, l’ungherese Annaper, che rimonta sulla spagnola Paula Ruiz Bravo e la beffa di quattro decimi. Quinta l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi. TUTTI I RISULTATI IL MEDAGLIERE LA GARA Nella prima parte di gara Annafa l’andatura e spreca forse energie preziose che le sarebbero servite negli ultimi metri. L’olandese Vanprova invece l’allungo alla fine del penultimo giro, guadagnando anche 10 secondi sul gruppo delle ...

