Nuoto artistico | fondo e tuffi oggi | Europei 2021 | programma | orari | tv | italiani in gara 13 maggio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nuova giornata di gare a Budapest (Ungheria), sede deglidi. Tante le specialità inquest’e l’Italia vorrà farsi valere per centrare altre medaglie. Si comincerà dalcon i preliminari della routine “free” della prova a squadra con la compagine azzurra che non ci sarà a causa delle tante defezioni alla vigilia della rassegna continentale. L’attenzione, quindi, si sposterà nelle acque libere del Lago Lupa dove alle ore 10.00 prenderà il via la 10 km didifemminile. Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci saranno le azzurre ine il target è la top-3, con Gabbrielleschi (argento ieri nella 5 km) che vorrà replicare e Bruni che vorrà ...

Giornata di riposo dalle gare, oggi, per le sincronette biancazzurre impegnate ai Campionati Europei di. Le due atlete, allenate dal tecnico Simona Chiari , sono scese in vasca per l'allenamento in vista della finale diretta del duo tecnico, in programma domani mattina. Martedì ...Tanta Italia impegnata giovedì 13 maggio nelle gare di tuffi ein acque libere, mentre le due gare dinon vedranno azzurri impegnati. Le prime velleità di medaglia si avranno ...Nuova giornata di gare a Budapest (Ungheria), sede degli Europei 2021 di nuoto. Tante le specialità in programma quest'oggi e l'Italia vorrà farsi valere per centrare altre medaglie. Si comincerà dal ...Diretta Europei nuoto 2021 Budapest streaming video Rai: il programma delle gare di oggi, giovedì 13 maggio, con nuoto artistico, tuffi e nuoto di fondo.