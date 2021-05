Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili – 1° giorno

(Di giovedì 13 maggio 2021) Preghiamo questa grande, nota per aver concesso grazie in situazioni davvero impensabili da risolvere umanamente.da Cascia (Roccaporena, 1381 – Cascia, 22 maggio 1457) fu moglie, madre, vedova e religiosa. La sua santità si rifletteva in ogni fase della sua vita. Nel corso degli anni, la sua integrità, devozione e carità sono L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il programma dei festeggiamenti continua in questa settimana tutti i giorni alle ore 17.30 con la recita del Santo Rosario, laMessa edi Preghiera. Venerdì 14 Maggio alle ore 17.30 ...Prenderà il via giovedì 13 maggio lain preparazione alla ricorrenza diRita da Cascia, in programma nella chiesa di San Paolo a Vercelli. Ogni giorno dalle 17 alle 18 le confessioni: alle 18 la messa , con predicatore don ...di Giuseppe Mammarella, Responsabile dell’Archivio Storico e della Biblioteca della diocesi di Termoli-Larino A metà del mese di maggio (giorni 15 e 16) ...La Novena di Pentecoste, in pausa pranzo, dal "tetto di Milano", il grattacielo Allianz di Citylife, in compagnia dell'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini.